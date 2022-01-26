На Олимпийских играх будет продолжена традиция раздачи презервативов спортсменам

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине собираются продолжить традицию предоставления спортсменам презервативов, несмотря на подробные инструкции по соблюдению социальной дистании в связи с распространением коронавируса.
В руководстве Игр-2022 по мерам по борьбе с COVID-19 предписано сводить к минимуму физические взаимодействия, такие как объятия, рукопожатия, а также соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров от других участников.
«Все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять соответствующее количество презервативов людям, которые зарегистрировались в «замкнутой системе регулирования», — сообщает Reuters со ссылкой на оргкомитет Игр.
Как отмечается, первыми презервативы обнаружили журналисты, уже прибывшие в Пекин. В каждом номере отеля лежали по пять упаковок презервативов, каждая из которых выполнена в цветах олимпийской эмблемы с изображением китайского фонарика.
Организаторы не уточнили, сколько всего презервативов раздадут на Играх. Прошлым летом организаторы летней Олимпиады в Токио заявили, что планировали раздать около 150 тысяч презервативов, но советовали спортсменам не использовать их, а забрать домой.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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