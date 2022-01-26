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На Олимпийских играх будет продолжена традиция раздачи презервативов спортсменам

На Олимпийских играх будет продолжена традиция раздачи презервативов спортсменам
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Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине собираются продолжить традицию предоставления спортсменам презервативов, несмотря на подробные инструкции по соблюдению социальной дистании в связи с распространением коронавируса.

В руководстве Игр-2022 по мерам по борьбе с COVID-19 предписано сводить к минимуму физические взаимодействия, такие как объятия, рукопожатия, а также соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров от других участников.

«Все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять соответствующее количество презервативов людям, которые зарегистрировались в «замкнутой системе регулирования», — сообщает Reuters со ссылкой на оргкомитет Игр.

Как отмечается, первыми презервативы обнаружили журналисты, уже прибывшие в Пекин. В каждом номере отеля лежали по пять упаковок презервативов, каждая из которых выполнена в цветах олимпийской эмблемы с изображением китайского фонарика.

Организаторы не уточнили, сколько всего презервативов раздадут на Играх. Прошлым летом организаторы летней Олимпиады в Токио заявили, что планировали раздать около 150 тысяч презервативов, но советовали спортсменам не использовать их, а забрать домой.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Источник: Reuters

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