Заразившийся коронавирусом Трегубов выступит на Олимпиаде, если успеет выздороветь

Серебряный призёр Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов, заразившийся коронавирусом за 10 дней до отлёта на Игры в Пекин, рассказал, что в случае скорейшего восстановления получит возможность отправиться в Китай в более поздние сроки. Сборная России по скелетону вылетает в Китай 31 января.

«Олимпийский комитет России заверил меня, что я в случае скорейшего выздоровления смогу вылететь в Пекин и после того, как туда вылетит остальная команда. Большую помощь мне оказывает и ФМБА. Сейчас очень важно как можно быстрей восстановиться, чтобы тесты на коронавирус стали показывать отрицательный результат. И тогда моё огромное желание выступить на Олимпиаде в Пекине может воплотиться в реальность», — приводит слова Трегубова ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.