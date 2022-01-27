У кёрлингиста Швеции обнаружен коронавирус. Они выиграли три последних чемпионата мира

Мужская сборная Швеции по кёрлингу накануне Олимпийских игр – 2022 в Пекине столкнулась с проблемами с COVID-19, сообщает NRK. Коронавирус был обнаружен у лидера команды Никласа Эдина. В итоге легендарный скип и один из фаворитов мужского турнира – сборная Швеции – вынуждены отложить свой отъезд на зимнюю Олимпиаду в Пекин. Скорее всего, вылет будет перенесён с четверга, 27 января, на понедельник, 31 января.

На предыдущих Олимпийских играх команда Эдина завоевала серебро, а в 2014 году в Сочи — бронзу. Мужская сборная Швеция по кёрлингу трижды подряд выигрывала чемпионат мира и является одной из самых больших надежд своей страны на золото Игр в Пекине.

Ранее проблемы с коронавирусом возникли у сборной Норвегии по лыжным гонкам. В понедельник пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.