«Мы — не Наташи!» Российская чемпионка ОИ отреагировала на скандальный ролик ЦСКА

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина отреагировала на публикацию и удаление скандального ролика футбольного ЦСКА про Наташ.

«Мы вам не Наташи.

Каково же было моё негодование, когда в одной из последних вышедших серий «И просто так» я услышала диалог главных героинь:



— Не понимаю, чем занимается моя новая соседка? Такая молодая, живёт в престижном районе Нью-Йорка, хорошо одевается и тусуется.

— Русская проститутка.

Что там американцы, когда наши же с лёгкостью позволяют себе такие выходки. Недавнее представление нового игрока ЦСКА Юсуфа Языджи тому подтверждение.

Всё построено как бы на переписке с игроком в «Инстаграме». От имени клуба пишут сообщения в директ Юсуфа одно за одним, но игрок не отвечает несколько часов, и тогда от имени ЦСКА пишут: «Юсуф, это Россия. У нас тут много Наташ». И от имени игрока приходит ответ: «5 минут, я в пути!»

Конечно же, всё наше да и международное сообщество возмутилось унижением российских женщин и игрока, представив его в таком свете. Этот пост был вскоре удалён со страницы ЦСКА, и клуб принёс извинения.

Что скажете? Давайте обсуждать», — написала Шишкина в своём «инстаграме».