«Мы — не Наташи!» Российская чемпионка ОИ отреагировала на скандальный ролик ЦСКА

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина отреагировала на публикацию и удаление скандального ролика футбольного ЦСКА про Наташ.
«Мы вам не Наташи.
Каково же было моё негодование, когда в одной из последних вышедших серий «И просто так» я услышала диалог главных героинь:
— Не понимаю, чем занимается моя новая соседка? Такая молодая, живёт в престижном районе Нью-Йорка, хорошо одевается и тусуется.
— Русская проститутка.
Что там американцы, когда наши же с лёгкостью позволяют себе такие выходки. Недавнее представление нового игрока ЦСКА Юсуфа Языджи тому подтверждение.
Всё построено как бы на переписке с игроком в «Инстаграме». От имени клуба пишут сообщения в директ Юсуфа одно за одним, но игрок не отвечает несколько часов, и тогда от имени ЦСКА пишут: «Юсуф, это Россия. У нас тут много Наташ». И от имени игрока приходит ответ: «5 минут, я в пути!»
Конечно же, всё наше да и международное сообщество возмутилось унижением российских женщин и игрока, представив его в таком свете. Этот пост был вскоре удалён со страницы ЦСКА, и клуб принёс извинения.
Что скажете? Давайте обсуждать», — написала Шишкина в своём «инстаграме».
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