Трёхкратная олимпийская чемпионка Раноми Кромовидьойо объявила о завершении карьеры
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию Раноми Кромовидьойо из Нидерландов объявила о завершении спортивной карьеры.
«Я ухожу из профессионального плавания. После 16 лет в спорте моя карьера завершена. Плавание всегда будет моей страстью, но уже не на профессиональном уровне. Я всегда знала, что есть нечто большее, чем спорт высших достижений, и что он является частью чего-то большего.
Я добилась гораздо большего, чем могла мечтать! Благодаря времени в спорте я знаю, что каждый способен на большее, чем думает, в том числе благодаря правильным мыслям. И я убеждена, что этот опыт поможет мне вдохновить других», — написала Кромовидьойо на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Раноми Кромовидьойо в «Инстаграме».
Комментарии
- 28 января 2022
-
00:11
- 27 января 2022
-
23:33
-
16:34
-
14:44
-
12:57
-
00:54
- 26 января 2022
-
23:27
-
23:12
-
22:37
-
16:23
-
15:56
-
11:19
-
10:18
-
09:11
-
00:45
- 25 января 2022
-
23:59
-
23:14
-
21:44
-
21:20
-
19:45
-
18:20
-
17:30
-
13:18
-
00:20
- 24 января 2022
-
23:28
-
21:12
-
20:54
-
19:55
-
19:53
-
19:36
-
19:26
-
18:27
-
16:29
-
11:18
-
10:36
Партнерский контент