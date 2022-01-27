Трёхкратная олимпийская чемпионка Раноми Кромовидьойо объявила о завершении карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию Раноми Кромовидьойо из Нидерландов объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я ухожу из профессионального плавания. После 16 лет в спорте моя карьера завершена. Плавание всегда будет моей страстью, но уже не на профессиональном уровне. Я всегда знала, что есть нечто большее, чем спорт высших достижений, и что он является частью чего-то большего.

Я добилась гораздо большего, чем могла мечтать! Благодаря времени в спорте я знаю, что каждый способен на большее, чем думает, в том числе благодаря правильным мыслям. И я убеждена, что этот опыт поможет мне вдохновить других», — написала Кромовидьойо на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Раноми Кромовидьойо в «Инстаграме».