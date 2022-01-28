Семён Павличенко: китайские тесты иногда выявляют ковид у выздоровевших спортсменов

Российский саночник Семён Павличенко, в ноябре 2021 года приезжавший в Пекин на тестовые олимпийские мероприятия, перед вылетом на Игры заявил, китайские тесты способны выявить коронавирус даже у здоровых людей, перенесших эту болезнь месяц назад.

«Нельзя исключать, что после прилёта у кого-то из российских или зарубежных спортсменов найдут ковид. В прошлый раз была такая ситуация, что некоторые ребята прилетели в Китай после того, как месяц назад переболели коронавирусом. А у китайцев очень чуткие тесты, которые иногда выявляли ковид у выздоровевших и абсолютно здоровых спортсменов. Коронавирус в них уже умер несколько раз, а китайцы все равно умудрялись его выловить.

Я знаю, что нам нельзя будет выходить за пределы Олимпийской деревни кроме выездов на тренировки и соревнования. Но когда мы в ноябре были на тестовых мероприятиях, то нам там было запрещено вообще всё. Поэтому у нас есть уже серьёзный опыт, да и в номерах, надеюсь, не будем сидеть так же долго, как было в первый раз», — приводит слова Павличенко ТАСС.