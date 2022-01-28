Олимпийская чемпионка Анна Сень высказалась об оскорблениях в соцсетях

Олимпийская чемпионка Игр-2016, серебряный призёр Токио-2020, бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 российская гандболистка Анна Сень высказалась о критике в соцсетях.

«Мои любимые антифанаты! К сожалению, в жизни любого спортсмена если люди, которые со временем снимают свои маски, и ты видишь их настоящее лицо. Сначала эти люди мило улыбаются в глаза, говорят слова поддержки и поздравляют с победами, но стоит один раз оступиться, они становятся теми, кого ты бы не хотела знать. Начинают за спиной говорить много «лестных» слов, писать где-то в соцсетях и разносить сплетни. И таких примеров в нашей жизни очень много.



Когда ты профессиональный спортсмен, то, чтобы добиться успеха и выиграть заветные медали, тебе нужно гробить своё здоровье, скучать по семье, с которой подолгу не видишься, мечтать о победе, работать каждый день над собой и улучшать свой потенциал, ограничивать себя в питании и т. д.

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И возможно, каждый спортсмен может справиться с давлением в соцсетях, непонятными комментариями, выкриками с трибун. Но есть и много таких, кто не справлялся и заканчивал со спортом.

Я в раннем возрасте столкнулась с давлением и оскорблениями в соцсетях, когда ещё в «Кубани» играла. Достаточно сильно переживала эти моменты, воспринимая всё близко к сердцу. Потом, когда уехала в «Звезду», их стало больше, но рядом со мной была подруга, которая всегда говорила: «Сенька, да пошли они, не стоит тратить на них своё время». Один раз даже написала это в ответ на очередные оскорбления в соцсетях в её адрес. Эти люди сразу замолчали и больше не появлялись.

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Для меня лично самое неприятное в этих всех ситуациях, что, к сожалению, эти высказывания практически всегда идут не от экспертов в том или ином виде спорта, а от простых людей, верящих, что они во всём разбираются. Ещё неприятно, что это всё могут читать и слышать мои родные и близкие (которые воспринимают это похлеще меня). И я рада, что прежде чем Марк начнёт читать комментарии в интернете о том, как плохо мама играет, скорее всего, я уже закончу.

Всем добра, и думайте иногда, что вы пишете про людей, а спортсменам в тяжёлой ситуации не стесняться (как стеснялась я в молодости) и идти к спортивному психологу, благо такие уже есть», — написала Сень на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Сень в «Инстаграме».