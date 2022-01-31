Начальник сборной России по конькобежному спорту: не могу назвать лёд супербыстрым

Начальник сборной России по конькобежному спорту Сергей Грязцов рассказал об условиях пребывания и тренировок российских спортсменов в олимпийском Пекине.

«Ребята довольны условиями проживания в Олимпийской деревне, но поначалу были небольшие проблемы с питанием. Дело в том, что в столовой предлагают преимущественно азиатскую кухню, к которой мы не совсем привыкли. Хотелось бы больше европейских блюд. А в остальном всё хорошо: спортсмены живут по одному, кровати удобные, мебели в квартирах минимум, но нам хватает.

Находимся в Пекине с 27 января и за это время провели четыре тренировки. Сегодня, к слову, у нас были контрольные старты, опробовали хронометраж: некоторые наши спортсмены бежали одну, полторы и три тысячи метров. И результаты, скажу честно, очень неплохие. Уверен, к началу Олимпийских игр организаторы постараются сделать лёд ещё быстрее, и секунды станут лучше.

Сложно сказать (понравился лёд или нет. – Прим. «Чемпионата»), потому что ребята ещё не до конца адаптировались ко времени и климатическим условиям. Не могу назвать его супербыстрым, он точно неплохой. Да и задачи у Оргкомитета сделать первоклассный каток за шесть дней до старта Игр не стояло. Думаю, они будут готовить его непосредственно к старту соревнований», — рассказал Грязцов в интервью Службе информации Олимпийского комитета России.