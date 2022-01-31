Тренер сборной России по санному спорту Кнейб: покрытие трассы получилось очень хорошее

Тренер сборной России по санному спорту Виктор Кнейб рассказал о трассе, на которой пройдут соревнования зимней Олимпиады в Пекине.

«Буквально сегодня осмотрели трассу, прошли её сверху вниз, изучили кондиции льда. В Яньцине сейчас работают лучшие ледовары планеты, в том числе и россияне. Поэтому покрытие получилось очень хорошее. Но более конкретно можно будет говорить только после первых тренировок, когда спортсмены расскажут о своих ощущениях», — рассказал Кнейб в интервью службе информации Олимпийского комитета России.

Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 10 февраля в санно-бобслейном центре Сяохайто в Яньцине, северо-западной части пекинского мегаполиса.