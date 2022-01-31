Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Скончался бывший главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Игорь Бондарев

Скончался бывший главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Игорь Бондарев
Комментарии

Ушёл из жизни бывший главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Игорь Бондарев.

«Игорь Валерианович возглавлял главную команды страны по нашему виду спорта, принимал участие в подготовке первых олимпийских чемпионов по прыжкам на батуте Ирины Караваевой и Александра Москаленко, мастера спорта международного класса Натальи Черновой», — говорится в сообщении официального сайта Федерации прыжков на батуте России.

Бондарев был исполнительным директором федерации. Награждён орденом Дружбы и медалью «Ветеран труда».

Соревнования по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх — 2000 в Сиднее и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. В этом виде спорта разыгрываются два комплекта наград.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022