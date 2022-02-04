Россия — Украина, чемпионат Европы по футзалу: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 4 февраля, в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах сыграют сборные России и Украины. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Посмотреть прямую трансляцию матча Россия — Украина можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».
Сборная России в четвертьфинале обыграла команду Грузии со счётом 3:1, а Украина победила Казахстан — 5:3. Россияне на турнире пока не потерпели ни одного поражения.
Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Португалии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.
На чемпионате Европы 2018 года в Словении победу одержала сборная Португалии, в финальном матче обыгравшая в дополнительное время Испанию — 3:2. Сборная России завоевала бронзу, одолев Казахстан — 1:0.
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