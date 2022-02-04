Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Полуфинал футзального Евро могут прервать из-за политических кричалок украинских фанатов

Полуфинал футзального Евро могут прервать из-за политических кричалок украинских фанатов
Комментарии

Украинские болельщики получили предупреждение во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме (Нидерланды) между Россией и Украиной. Они скандируют политические кричалки. В случае, если болельщики украинской команды продолжат выкрикивать неспортивные лозунги, рефери могут прервать полуфинальный матч Евро.

К 17-й минуте первого тайма российская команда ведёт со счётом 2:1. Сначала россияне вели 2:0, но украинцы сумели отыграть один мяч.

Сборная России в четвертьфинале обыграла команду Грузии со счётом 3:1, а Украина победила Казахстан — 5:3. Россияне на турнире пока не потерпели ни одного поражения.

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Португалии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.

Новость по теме
Президент федерации футзала Украины высказался о принципиальности матча Евро с Россией
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022