Полуфинал футзального Евро могут прервать из-за политических кричалок украинских фанатов

Украинские болельщики получили предупреждение во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме (Нидерланды) между Россией и Украиной. Они скандируют политические кричалки. В случае, если болельщики украинской команды продолжат выкрикивать неспортивные лозунги, рефери могут прервать полуфинальный матч Евро.
К 17-й минуте первого тайма российская команда ведёт со счётом 2:1. Сначала россияне вели 2:0, но украинцы сумели отыграть один мяч.
Сборная России в четвертьфинале обыграла команду Грузии со счётом 3:1, а Украина победила Казахстан — 5:3. Россияне на турнире пока не потерпели ни одного поражения.
Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Португалии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.
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