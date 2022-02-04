Россия обыгрывает Украину после 1-го тайма полуфинала мини-футбольного Евро

После первого тайма полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия обыгрывает Украину со счётом 2:1.

На 2-й минуте счёт открыл Антон Соколов с передачи Сергея Абрамова. На 15-й минуте преимущество россиян удвоил Андрей Афанасьев. Через минуту после гола российской команды Евгений Серый сумел отыграть один мяч для украинцев.

Сборная России в четвертьфинале обыграла команду Грузии со счётом 3:1, а Украина победила Казахстан — 5:3. Россияне на турнире пока не потерпели ни одного поражения.

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Португалии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.

Напомним, украинские болельщики получили предупреждение во время полуфинального матча между Россией и Украиной. Они скандировали политические кричалки.