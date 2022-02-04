В Госдуме раскритиковали украинских фанатов за оскорбительные кричалки в матче с Россией

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал поведение украинских фанатов во время полуфинального матча мини-футбольного чемпионата Европы между Россией и Украиной.

«Изначально понимали, что провокации с украинской стороны будут. Но слава богу не со стороны спортсменов, а со стороны группы, которая приехала специально для этого. Уверен, что только ради этого они и прибыли в Нидерланды. Дебилы. Что здесь ещё можно сказать? Это проявление слабости.

Вот вам хвалёная культура людей, которые хотят попасть в Европу. Как с ними вообще можно цивильно общаться. Такие вещи недопустимы. Это настоящая быдломания. Мы радуемся за украинских футболистов, они классно играют. Я не знаю болельщиков в России, которые так же быдломански относились к такому замечательному виду спорту. Слабость и проявление бескультурья», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.