Россия сыграет в финале мини-футбольного Евро 6 февраля с Португалией или Испанией
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Сборная России по мини-футболу сыграет с победителем пары Португалия — Испания в финале мини-футбольного чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 6 февраля.
За бронзовые медали Евро сборная Украины сыграет с проигравшим этой пары. Матч украинской команды также пройдёт 6 февраля.
Напомним, ранее сегодня, 4 февраля, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.
Вратарь сборной России Дмитрий Путилов отразил пенальти за минуту до конца полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу с Украиной. Счёт на момент исполнения штрафного удара был 3:2 в пользу россиян.
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