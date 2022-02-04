В Госдуме отреагировали на победу сборной России в игре с Украиной в полуфинале ЧЕ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал победу сборной России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы над Украиной.
«Мы поздравляем наших ребят! Наверное, один из самых непростых матчей — это было достойно финала. К сожалению, ожидания многих оправдались: провокации состоялись. Хотя я надеялся, что всё пройдёт без этой грязи. Провокаторы всё же примчались… Наверное, на этих упырей нет смысла обращать внимания. Надеюсь, что международная федерация отреагирует. Как и нашей федерации нельзя оставлять данный инцидент без внимания. Иностранные коллеги должны отреагировать и наказать хулиганов. Приехали поглумиться — в итоге наказали своих. Какой смысл было это делать?
Хочется поблагодарить всех игроков, но особый почёт — нашему вратарю. Стоит сказать спасибо украинским футболистам — это было здорово. Хоть и осадочек остался», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.
В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля. В этот же день состоится и матч за бронзовые медали Евро.
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