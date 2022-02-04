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Депутат Свищёв призвал АМФР подать протест на поведение фанатов Украины в игре с Россией

Депутат Свищёв призвал АМФР подать протест на поведение фанатов Украины в игре с Россией
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что Ассоциация мини-футбола России должна подать протест на поведение украинских фанатов во время полуфинального матча мини-футбольного чемпионата Европы между Россией и Украиной.

«Оргкомитет должен на это отреагировать. Нужно наказать этих упырей! Нашей стороне нужно обязательно подать протест. Эти ребятишки приехали и наказали только себя и украинскую федерацию. Конец фильма!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, украинские болельщики получили предупреждение во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме (Нидерланды) между Россией и Украиной. Они скандировали политические кричалки.

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