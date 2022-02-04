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Журова прокомментировала поведение украинских фанатов в матче с Россией в полуфинале ЧЕ

Журова прокомментировала поведение украинских фанатов в матче с Россией в полуфинале ЧЕ
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы РФ, прокомментировала поведение украинских фанатов во время полуфинального матча мини-футбольного чемпионата Европы между Россией и Украиной. Они скандировали политические кричалки.

«Стоило ожидать оскорблений украинских болельщиков в адрес нашего президента. То же самое делает украинская делегация с трибуны. Чего мы хотим от болельщиков, если парламентарии позволяют себе такое? Всё просто: они надеются вывести из себя наших спортсменов. Это уже не про спорт, поэтому организаторы должны такое пресекать. Сегодня это делают украинцы, завтра кто-то ещё… Все подумают, что это нормально, но это не так.

Причём я уверена, что сами украинские спортсмены не поступили бы таким образом — они более уважительно относятся к сопернику. Украинцы могут не пожать руки нашим ребятам из-за сторонних указаний, но в душе они бы её пожали», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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