Ниязов — о голе «боковыми ножницами» Украине: самое важное, что он принёс победу команде

Нападающий сборной России по мини-футболу Артём Ниязов прокомментировал свой гол «боковыми ножницами» в ворота сборной Украины в полуфинале чемпионата Европы.
«Может быть, мой гол и получился красивым. Я ещё не смотрел, а в игре это тяжело было оценить. Для меня самое важное, что гол принёс победу команде, он был очень нужным в матче. Мы смогли укрепить преимущество и выйти в финал. Кто-то говорит о красоте или ещё о чём-то, а для меня самое важное, что он оказался очень важным для команды», — приводит слова Ниязова UEFA.com.
Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.
В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля. В этот же день состоится и матч за бронзовые медали Евро.
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