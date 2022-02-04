Руднев: Россия победила Украину без шансов. После гола Ниязова их можно было добивать

Российский тренер Юрий Руднев прокомментировал победу сборной России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы над Украиной.

«Наша команда сильнее Украины наголову. В формате четыре на четыре мы это показали. Мы выиграли по делу. Вообще без шансов. Мы добегали, забирали все мячи. Проблемы появились, когда Украина стала играть впятером. Когда Ниязов забил супергол, можно было их добивать. Украина дрогнула. Нужно было их напрячь и забить четвёртый.

Можно было рисковать. Ситуация позволяла. Но поддавила ситуация. Матч был очень важный. И политические аспекты, и выход в финал. Большая нагрузка была на ребят. Главное, что мы в финале. Мы это заслужили: и по игре, и по составу, и по отношению. По мне — в финале для нас предпочтительнее Португалия. Ментально у них внутри не достаёт дисциплины, которая есть у испанцев. У Испании это в крови. Это очень сильная команда. Её перебить будет тяжело. Надо, чтобы всё сложилось. Но у нас очень много козырей для матча и с той и с другой командой», — сказал Руднев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля. В этот же день состоится и матч за бронзовые медали Евро.