Владислав Шаяхметов — о поведении украинцев: может, затаили обиду. Но за что — не понимаю

Российский футболист Владислав Шаяхметов оценил поведение украинских фанатов во время полуфинального матча мини-футбольного чемпионата Европы между Россией и Украиной.

«Россия доминировали всю игру с Украиной. Конечно, нельзя доводить зрителей до такого волнительного состояния. Самое главное, выполнили задачу — вышли в финал. Кто-то считает отбитый пенальти в конце матча отскоком… Лично я считаю, что наши футболисты переиграли украинцев по делу.

Поведение украинцев? Когда выхожу на площадку — не обращаю внимания на болельщиков. Полностью сосредоточен на игре как в сборной, так и в клубе. Слышу болельщиков уже после финального свистка. Если они кричат, значит, они слабее. Мы же против Украины ничего не имеем. Может, они затаили обиду. Но за что — не понимаю. Пусть кричат — это их право. Главное, что мы в финале», — сказал Шаяхметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.