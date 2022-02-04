Белый назвал два ключевых момента матча Россия — Украина, достойные считаться подвигом
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Исполнительный директор футзального клуба КПРФ, комментатор Аркадий Белый прокомментировал победу сборной России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы над Украиной.
«Это был нормальный матч плей-офф — очень нервный и конкурентный. Использование пятого полевого со стороны сборной Украины давало свои плоды. Я достаточно давно критикую данный тактический ход. Именно из-за него мы доминировали не так, как могли бы. Нам много приходилось играть в обороне и совершать индивидуальные подвиги — как сейв Путилова, например. Подвигом можно назвать и гол Ниязова, который украсит историю данного турнира. Украинцы — молодцы, использовали свои козыри!» — сказал Белый в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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