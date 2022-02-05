Игрок сборной Украины по мини-футболу: сумасшедшая поддержка, в большом футболе такого нет

Член сборной Украины по мини-футболу Евгений Серый прокомментировал поражение от сборной России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы. Также игрок украинской команды оценил поддержку своих болельщиков.
«Сумасшедшая поддержка. Я не знаю – наверное, даже в большом футболе такой поддержки не существует. Что сегодня творилось на арене – я не представляю, если бы не ковид и была возможность заполнить всю арену, что бы тут творилось. Это было бы что-то невероятное.
Спасибо за игру, есть матч за 3-е место – будем биться. Гол? Каждый мяч важен, пропустили необязательный второй гол. Хорошо, что где-то до конца не сломались, можно было психологически подсесть. Но ничего, опять сплотились, забили, в конце первого тайма даже, может, были возможности сравнять счет. Не могу выделить свой гол», – приводит слова Серого Tribuna.
Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.
- 5 февраля 2022
-
01:15
-
00:32
-
00:24
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:43
-
22:46
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
22:11
-
22:11
-
21:58
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:29
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:51
-
20:39
-
20:32
-
20:29
-
19:47
-
19:43
-
19:37
-
18:57
-
16:00
-
14:15
-
11:30
-
10:49
-
03:53
- 3 февраля 2022
-
21:13