Видеообзор боевого полуфинала мини-футбольного Евро между Россией и Украиной

Вчера, 4 февраля, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Матч ТВ».

На 2-й минуте счёт открыл Антон Соколов с передачи Сергея Абрамова. На 15-й минуте преимущество россиян удвоил Андрей Афанасьев. Через минуту после гола российской команды Евгений Серый сумел отыграть один мяч для украинцев.

Во втором тайме на 31-й минуте Артём Ниязов забил третий гол россиян, выполнив «боковые ножницы». Второй гол украинцев забил Даниил Абакшин на 35-й минуте.

За минуту до конца основного времени матча вратарь россиян Дмитрий Путилов отразил штрафной удар от капитана украинцев Петра Шотурмы.

В финале сборная России сыграет с Португалией. Украина поборется за бронзовые медали Евро с испанцами. Обе встречи состоятся в воскресенье, 6 февраля. Старт финала — в 19:30 мск.