Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал поражение от России на ЧЕ

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко прокомментировал поражение в матче с Россией в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме со счётом 2:3.
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, приехавших в Нидерланды, и всех тех, кто поддерживал нас у телевизионных экранов. Мы чувствовали эту поддержку и со своей стороны пытались подарить радость болельщикам со всей страны. К сожалению, мы уступили, но я считаю, что мы достойно выглядели и нам совсем немного не хватило, чтобы хотя бы сравнять счёт, ведь у нас были моменты в конце матча.
Действительно, это большой опыт, и он очень полезен нашей команде, ведь и игроки, и я как тренер раньше не проходили так далеко в финальных стадиях. Сегодня мы играли в полуфинале чемпионата Европы. Поэтому я надеюсь, что и этот опыт, и тот ажиотаж, который мы создали своими выступлениями, повлияют на развитие футзала в Украине, и ещё больше людей обратят внимание на футзал, больше детей будет заниматься им, и это даст определённый толчок для развития этого вида спорта. Собственно, мы для этого играем, готовимся, чтобы подарить радость болельщикам, и чтобы больше людей начали интересоваться футзалом. Делаем всё для популяризации.
Хочу отдельно поблагодарить своих игроков. Ребята выложились на все сто и отдали все свои силы для достижения результата. Я горжусь игроками, которые очень хорошо смотрятся на протяжении всего чемпионата. Эта встреча не является исключением. Да, что-то получалось, что-то не получалось, но это футзал, против нас играют сильные команды, поэтому и мы играем на максимуме. Чтобы подготовиться к поединку за бронзу, нам действительно нужно отдохнуть, в том числе и психологически, потому что матч уже послезавтра. Завтра сделаем лёгкую восстановительную тренировку и будем готовиться к поединку за бронзу», — цитирует Косенко официальный сайт Ассоциации футзала Украины.
В матче за бронзу Украина сыграет с Испанией. В финале встретятся Россия и Португалия. Оба матча пройдут 6 февраля.
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