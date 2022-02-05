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Фетисов — об украинских фанатах на игре с Россией: специально приехали, чтоб провоцировать

Фетисов — об украинских фанатах на игре с Россией: специально приехали, чтоб провоцировать
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал поведение болельщиков сборной Украины во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина (3:2).

«Спорт и болельщики — это разные вещи. Игра была достаточно жёсткая. Наверняка эти люди ехали специально, чтобы спровоцировать. В спорте много всего происходит — политические оскорбления, оскорбления команд. Когда идут разные беды, чего только не наслушаешься. Эти горе-болельщики специально приехали, чтобы провоцировать. Чем больше мы будем о них говорить, тем больше таких ситуаций будет. Наши ребята молодцы, бились до конца! А про остальных надо забыть», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

В финале сборная России сыграет с Португалией.

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