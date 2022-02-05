Фетисов — об украинских фанатах на игре с Россией: специально приехали, чтоб провоцировать
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал поведение болельщиков сборной Украины во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина (3:2).
«Спорт и болельщики — это разные вещи. Игра была достаточно жёсткая. Наверняка эти люди ехали специально, чтобы спровоцировать. В спорте много всего происходит — политические оскорбления, оскорбления команд. Когда идут разные беды, чего только не наслушаешься. Эти горе-болельщики специально приехали, чтобы провоцировать. Чем больше мы будем о них говорить, тем больше таких ситуаций будет. Наши ребята молодцы, бились до конца! А про остальных надо забыть», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».
В финале сборная России сыграет с Португалией.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
11:40
-
11:22
-
09:03
-
08:39
-
08:26
-
08:16
-
08:00
-
06:58
-
03:52
-
01:15
-
00:32
-
00:24
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:43
-
22:46
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
22:11
-
22:11
-
21:58
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:29
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:51
-
20:39
-
20:32
-
20:29
-
19:47
Партнерский контент