Фетисов — об украинских фанатах на игре с Россией: специально приехали, чтоб провоцировать

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал поведение болельщиков сборной Украины во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина (3:2).

«Спорт и болельщики — это разные вещи. Игра была достаточно жёсткая. Наверняка эти люди ехали специально, чтобы спровоцировать. В спорте много всего происходит — политические оскорбления, оскорбления команд. Когда идут разные беды, чего только не наслушаешься. Эти горе-болельщики специально приехали, чтобы провоцировать. Чем больше мы будем о них говорить, тем больше таких ситуаций будет. Наши ребята молодцы, бились до конца! А про остальных надо забыть», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

В финале сборная России сыграет с Португалией.