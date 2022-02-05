Зеленский обратился к сборной Украины по мини-футболу после матча с Россией на Евро
Поделиться
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сборную страны за игру с командой России в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу.
«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала мини-футбольного Евро 17 лет. Верим, что путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине!» — написал президент у себя в твиттер-аккаунте.
Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.
Украинские болельщики получили предупреждение во время встречи. Они скандировали политические кричалки.
В матче за бронзу Украина сыграет с Испанией. В финале встретятся Россия и Португалия. Оба матча пройдут 6 февраля.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
11:40
-
11:22
-
09:03
-
08:39
-
08:26
-
08:16
-
08:00
-
06:58
-
03:52
-
01:15
-
00:32
-
00:24
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:43
-
22:46
-
22:37
-
22:26
-
22:16
-
22:11
-
22:11
-
21:58
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:29
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:51
-
20:39
-
20:32
-
20:29
-
19:47
Партнерский контент