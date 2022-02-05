Зеленский обратился к сборной Украины по мини-футболу после матча с Россией на Евро

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сборную страны за игру с командой России в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу.

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала мини-футбольного Евро 17 лет. Верим, что путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине!» — написал президент у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.

Украинские болельщики получили предупреждение во время встречи. Они скандировали политические кричалки.

В матче за бронзу Украина сыграет с Испанией. В финале встретятся Россия и Португалия. Оба матча пройдут 6 февраля.