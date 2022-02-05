Семён Павличенко: проблемы с инвентарём, техникой – сани не едут

Российский саночник Семён Павличенко прокомментировал своё выступление в первых двух попытках личного турнира на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. По итогам двух заездов Павличенко замыкает топ-10 – это лучший результат среди россиян.

«Во втором заезде были погрешности. Не скажу, что сверхсерьёзные, с такими ошибками можно ехать. Но здесь было видно по первому заезду. В этом сезоне у нас проблемы с инвентарём, техникой – сани не едут. Мы делали всё, я ни одного дня не провёл спокойно, без работы с инвентарём в этом сезоне. Каждый день с утра до вечера я, приходя с тренировки, начинал работать с санями: делали, меняли то одно, то другое. В декабре тренер собрался и уехал домой, чтобы собрать новые сани. Чёрная полоса.



Новые сани собрали. У них совершенно другая конструкция, по геометрии они совершенно другие. Там было изменено всё. Мы считали, что так, возможно, будет быстрее — но они не оказалось быстрее. Мы работаем с инвентарём буквально пальцем в небо: что-то делаем, а они либо едут, либо не едут.



В этом сезоне иностранцы что-то нашли. Кто-то из них уже приезжал на эту трассу, у европейцев есть какие-то знания по поводу этого трека. У нас такого не было, и мы всё делали на месте. Я вчера изменил заточку и сделал самое что ни на есть, на грани. Всё поставил на кон: изменил углы на полозьях – закрутил в самый отрицательный угол, на котором очень тяжело ехать. По сути, должно было быть быстро, но быстро почему-то не было (смеётся). Я не понимаю.



Я достойно проехал, но у меня был невероятно большой проигрыш. Я всегда говорю: «Русские не сдаются!». Я верю в свои возможности, они реально безграничны. Нужно верить, действовать, работать, не покладая рук. У нас, русских, в спорте всегда так. Просто так нам ничего не даётся», — сказал Павличенко в эфире «Матч ТВ».