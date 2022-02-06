Сборная Испании обыграла Украину и завоевала бронзовые медали ЧЕ по мини-футболу
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В Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Зигго Дом» завершился матч за третье место чемпионата Европы по мини-футболу. Встречались команды Испании и Украины.
Матч закончился убедительной победой испанцев — 4:1. Они завоевали бронзовые медали континентального первенства.
Счёт в матче на 11-й минуте открыл Мигель Мельядо. На 17-й минуте Игорь Чернявский восстановил равновесие в счёте. В концовке первого тайма Франсиско Солано вновь вывел испанцев вперёд. После перерыва Бойис и Адольфо Фернандес довели дело до уверенной победы испанской сборной.
Напомним, в финале чемпионата Европы встретятся сборные Португалии и России. Этот матч состоится сегодня, 6 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.
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