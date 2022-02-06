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Сборная Испании обыграла Украину и завоевала бронзовые медали ЧЕ по мини-футболу

Сборная Испании обыграла Украину и завоевала бронзовые медали ЧЕ по мини-футболу
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В Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Зигго Дом» завершился матч за третье место чемпионата Европы по мини-футболу. Встречались команды Испании и Украины.

Матч закончился убедительной победой испанцев — 4:1. Они завоевали бронзовые медали континентального первенства.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Мигель Мельядо. На 17-й минуте Игорь Чернявский восстановил равновесие в счёте. В концовке первого тайма Франсиско Солано вновь вывел испанцев вперёд. После перерыва Бойис и Адольфо Фернандес довели дело до уверенной победы испанской сборной.

Напомним, в финале чемпионата Европы встретятся сборные Португалии и России. Этот матч состоится сегодня, 6 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

ЧЕ-2022. За 3-е место
06 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Украина
1:0 Мельядо – 10:46'   1:1 Чернявский – 16:52'   2:1 Солано – 17:54'   3:1 Бойис – 30:40'   4:1 Yan Meiling – 31:06'
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