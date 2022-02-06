Сборная России по мини-футболу открыла счёт в финале чемпионата Европы
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В эти минуты в Амстердаме (Нидерланды) проходит финал чемпионата Европы по мини-футболу. Встречаются сборные России и Португалии.
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте. Сборную России вперёд вывел Антон Соколов. Российский футболист получил мяч перед чужой штрафной, развернулся и нанёс удар. Он получился не самым сильным, но голкипер португальцев пропустил мяч под рукой.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию финала чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Португалия.
Ранее сборная Испании завоевала бронзовые медали турнира. Испанцы в матче за третье место обыграли соперников из Украины со счётом 4:1.
В полуфинале турнира сборная России обыграла Украину со счётом 3:2, а Португалия — с таким же счётом Испанию.
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