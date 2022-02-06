В Федерации мини-футбола России назвали разбитой мечтой проигрыш в финале Евро

Глава Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал поражение сборной России в финале чемпионата Европы. Россияне уступили со счётом 2:4 в матче с Португалией.
«Тяжело говорить. Все очень сильно расстроены. В этом финале один достойный тренер проиграл другому достойному тренеру и одна достойная команда обыграла другую. Мы после чемпионата мира вышли из психологической ямы. Тренерский штаб справился с этой задачей. Мы довели команду до финала.
Тактика позволила нам вести сегодня в счёте 2:0. Но сил нам не хватило. Во втором тайме Португалия начала доминировать. Яркая игра Дмитрия Путилова со сборной Украины не переложилась на финал. Возможно, слишком много эмоций отдал с Украиной. Пропустили два необязательных мяча, простых для его мастерства. Не забили свои моменты. Но наши ребята и тренер заслуживают большого уважения.
При счёте 2:0 мы поверили в нашу мечту. Футболисты были готовы к тому, чтобы завоевать трофей. Но не смогли забить третий. В итоге мы получили разбитую мечту. Конечно, приболел Робиньо», — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 февраля 2022
-
23:17
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:44
-
21:38
-
21:20
-
21:05
-
21:04
-
20:52
-
20:17
-
20:01
-
19:57
-
19:53
-
18:04
-
16:00
-
14:04
-
13:32
-
13:11
-
11:30
-
02:19
-
01:56
- 5 февраля 2022
-
22:30
-
22:06
-
17:44
-
17:25
-
17:25
-
17:14
-
13:16
-
12:45
-
11:40
-
11:22
-
09:03
-
08:39