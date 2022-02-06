В Федерации мини-футбола России назвали разбитой мечтой проигрыш в финале Евро

Глава Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал поражение сборной России в финале чемпионата Европы. Россияне уступили со счётом 2:4 в матче с Португалией.



«Тяжело говорить. Все очень сильно расстроены. В этом финале один достойный тренер проиграл другому достойному тренеру и одна достойная команда обыграла другую. Мы после чемпионата мира вышли из психологической ямы. Тренерский штаб справился с этой задачей. Мы довели команду до финала.



Тактика позволила нам вести сегодня в счёте 2:0. Но сил нам не хватило. Во втором тайме Португалия начала доминировать. Яркая игра Дмитрия Путилова со сборной Украины не переложилась на финал. Возможно, слишком много эмоций отдал с Украиной. Пропустили два необязательных мяча, простых для его мастерства. Не забили свои моменты. Но наши ребята и тренер заслуживают большого уважения.



При счёте 2:0 мы поверили в нашу мечту. Футболисты были готовы к тому, чтобы завоевать трофей. Но не смогли забить третий. В итоге мы получили разбитую мечту. Конечно, приболел Робиньо», — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.