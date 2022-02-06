Сборная России по мини-футболу уступила в финале ЧЕ Португалии, хотя вела 2:0

Сборная России по мини-футболу потерпела поражение в финале чемпионата Европы. Соперниками россиян были португальцы. Матч закончился со счётом 4:2.



Счёт в матче был открыт на 10-й минуте. Сборную России вперёд вывел Антон Соколов. Российский футболист получил мяч перед чужой штрафной, развернулся и нанёс удар. Он получился не самым сильным, но голкипер португальцев пропустил мяч под рукой. А на 13-й минуте Андрей Афанасьев удвоил преимущество россиян, пробив в дальний угол. В концовке первого тайма португальцы смогли сократить отставание в счёте, отличился Томаш Паку. На 27-й минуте Андре Коэлью восстановил равновесие в счёте. Он пробил с боковой линии, а российский голкипер ошибся, зацепив мяч.

Во втором тайме Коэлью оформил дубль и впервые в этой встрече вывел свою команду вперёд за восемь минут до конца. Отыграться россияне уже не смогли. Уже на последних секундах португальцы забили в пустые ворота.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию финала чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Португалия.



Ранее сборная Испании завоевала бронзовые медали турнира. Испанцы в матче за третье место обыграли соперников из Украины со счётом 4:1.