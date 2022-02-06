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Сборная России по мини-футболу уступила в финале ЧЕ Португалии, хотя вела 2:0

Сборная России по мини-футболу уступила в финале ЧЕ Португалии, хотя вела 2:0
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Сборная России по мини-футболу потерпела поражение в финале чемпионата Европы. Соперниками россиян были португальцы. Матч закончился со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте. Сборную России вперёд вывел Антон Соколов. Российский футболист получил мяч перед чужой штрафной, развернулся и нанёс удар. Он получился не самым сильным, но голкипер португальцев пропустил мяч под рукой. А на 13-й минуте Андрей Афанасьев удвоил преимущество россиян, пробив в дальний угол. В концовке первого тайма португальцы смогли сократить отставание в счёте, отличился Томаш Паку. На 27-й минуте Андре Коэлью восстановил равновесие в счёте. Он пробил с боковой линии, а российский голкипер ошибся, зацепив мяч.

Во втором тайме Коэлью оформил дубль и впервые в этой встрече вывел свою команду вперёд за восемь минут до конца. Отыграться россияне уже не смогли. Уже на последних секундах португальцы забили в пустые ворота.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию финала чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Португалия.

Ранее сборная Испании завоевала бронзовые медали турнира. Испанцы в матче за третье место обыграли соперников из Украины со счётом 4:1.

ЧЕ-2022. Финал
06 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Португалия
Окончен
4 : 2
Россия
0:1 Соколов – 09:49'   0:2 Афанасьев – 12:45'   1:2 Паку – 18:39'   2:2 Коэлью – 26:45'   3:2 Коэлью – 31:16'   4:2 Пани – 39:59'
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