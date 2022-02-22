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Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Гран-при в Киеве

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Гран-при в Киеве
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Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе Гран-при. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера национальной команды России Ирины Винер-Усмановой.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — сказала Винер-Усманова.

Киевский этап Гран-при по художественной гимнастике должен пройти с 14 по 15 марта.

Ранее Винер-Усманова рассказала, что думает о короткой программе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которую та представила на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

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