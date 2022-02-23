Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем первого этапа Гран-при ФИДЕ

Гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем первого этапа Гран-при ФИДЕ
Комментарии

Американец Хикару Накамура стал победителем первого этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине, одолев в финале соревнований армянина Левона Ароняна, который с недавних пор также выступает за США,— 3:1. Обе классические партии завершились вничью, а в быстрой игре Накамура оказался сильнее, сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.

Шестнадцать участников турнира, проходившего в Берлине, были разделены на четыре группы. На групповом этапе шахматисты сыграли шесть туров. В плей-офф вышли победители каждого из дивизионов.

Напомним, это был первый из трёх турниров серии Гран-при. Двое победителей серии примут участие в турнире претендентов на шахматную корону, победитель которого сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном. Всего в Гран-при сыграют 24 шахматиста, по 16 участников на каждом этапе.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022