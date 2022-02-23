Гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем первого этапа Гран-при ФИДЕ

Американец Хикару Накамура стал победителем первого этапа Гран-при ФИДЕ в Берлине, одолев в финале соревнований армянина Левона Ароняна, который с недавних пор также выступает за США,— 3:1. Обе классические партии завершились вничью, а в быстрой игре Накамура оказался сильнее, сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.

Шестнадцать участников турнира, проходившего в Берлине, были разделены на четыре группы. На групповом этапе шахматисты сыграли шесть туров. В плей-офф вышли победители каждого из дивизионов.

Напомним, это был первый из трёх турниров серии Гран-при. Двое победителей серии примут участие в турнире претендентов на шахматную корону, победитель которого сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном. Всего в Гран-при сыграют 24 шахматиста, по 16 участников на каждом этапе.