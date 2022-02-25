Туомас Саммельвуо ушёл с поста главного тренера волейбольного «Зенита»

Финский специалист Туомас Саммельвуо по собственному желанию покинул пост главного тренера волейбольного клуба «Зенит». Саммельвуо решил сосредоточиться на работе с мужской сборной России, главным тренером которой он является.
«Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Туомас Саммельвуо принял решение покинуть клуб по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.
Подготовка к чемпионату мира нашей первой национальной команды, которую он продолжает возглавлять, требует на данный момент максимально серьёзной вовлечённости во все ключевые процессы главы тренерского штаба.
Наш клуб с пониманием относится к решению наставника, благодарит его за плодотворную работу и за множество ярких матчей, которые он подарил вместе с командой за несколько лет всем поклонникам «Зенита». Туомас, мы желаем тебе удачи со сборной России на чемпионате мира!» — отмечается в сообщении пресс-службы «Зенита».
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