Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года будет перенесена из России

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о том, что Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года не состоится в России.
«Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я Шахматная Олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также Конгресс ФИДЕ, в России не состоятся. Мы сделаем всё возможное, чтобы найти другого организатора Олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и сроках проведения Конгресса ФИДЕ 2022 года», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИДЕ.
Напомним, Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года, которая должна была состояться в Минске, была перенесена в Россию в декабре 2020 года. Изначально планировалось, что в 2020 году Олимпиаду примет Россия, а в 2022 году – Беларусь. Впоследствии российский турнир был перенесён на 2021 год из-за пандемии, вызванной коронавирусом, а Беларусь решила отказаться от проведения соревнований.
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