Женская сборная России взяла серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Российские прыгуньи с трамплина завоевали серебряные медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия).

В состав женской команды России вошли Александра Кустова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Ирина Аввакумова. Они суммарно набрали 783,9 балла.

Золотые медали достались сборной Австрии (819,0), тройку лучших замкнули представительницы Словении (783,4).

Отметим, что российские спортсменки могли получить лишь бронзовые награды. Словенка Шпела Рогель была дисквалифицирована в первом прыжке из-за проблем с костюмом. Её попытка не была засчитана, поэтому словенки не сумели обойти россиянок по сумме баллов.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Хинценбах, Австрия

Женские командные соревнования

1. Австрия — 819,0.

2. Россия (Александра Кустова, Ирма Махиня, Софья Тихонова, Ирина Аввакумова) — 783,9.

3. Словения — 783,4.