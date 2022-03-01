Двукратная олимпийская чемпионка в толкании ядра Адамс завершила карьеру

Прославленная новозеландская толкательница ядра Валери Адамс объявила о завершении спортивной карьеры.

«Сегодня я официально объявляю о том, что вешаю свои кроссовки 14-го размера на гвоздь. Завоевав бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, я задумалась, стоит ли начинать новую кампанию. Мне потребовалось некоторое время, чтобы обдумать это и понять, действительно ли я хочу это сделать… снова. Моё сердце, разум и тело просто ответили мне на этот вопрос. Итак, пора закругляться.

Хотя сегодня заканчивается моя карьера в толкании ядра, лёгкая атлетика всегда будет частью моей жизни. Я отдала своё сердце и душу этому виду спорта. Любила и лелеяла его с юных лет. Я выступала 22 года в международных соревнованиях, с гордостью представляя свою страну и доказала, что даже у маленькой Новой Зеландии есть атлеты, способные стать лучшими в мире», — написала Адамс в своём «инстаграме».

Напомним, Адамс завоевала четыре медали Олимпийских игр — две золотые (2008, 2012), одну серебряную (2016) и одну бронзовую (2021). Также на ее счету победы на четырёх чемпионатах мира (2007, 2009, 2011, 2013).