Двукратная олимпийская чемпионка в толкании ядра Адамс завершила карьеру

Прославленная новозеландская толкательница ядра Валери Адамс объявила о завершении спортивной карьеры.
«Сегодня я официально объявляю о том, что вешаю свои кроссовки 14-го размера на гвоздь. Завоевав бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, я задумалась, стоит ли начинать новую кампанию. Мне потребовалось некоторое время, чтобы обдумать это и понять, действительно ли я хочу это сделать… снова. Моё сердце, разум и тело просто ответили мне на этот вопрос. Итак, пора закругляться.
Хотя сегодня заканчивается моя карьера в толкании ядра, лёгкая атлетика всегда будет частью моей жизни. Я отдала своё сердце и душу этому виду спорта. Любила и лелеяла его с юных лет. Я выступала 22 года в международных соревнованиях, с гордостью представляя свою страну и доказала, что даже у маленькой Новой Зеландии есть атлеты, способные стать лучшими в мире», — написала Адамс в своём «инстаграме».
Напомним, Адамс завоевала четыре медали Олимпийских игр — две золотые (2008, 2012), одну серебряную (2016) и одну бронзовую (2021). Также на ее счету победы на четырёх чемпионатах мира (2007, 2009, 2011, 2013).
- 1 марта 2022
-
10:30
-
10:18
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
22:56
-
22:30
-
22:16
-
22:02
-
20:50
-
20:06
-
19:06
-
18:48
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:25
-
17:22
-
17:13
-
15:17
-
11:12
-
10:45
-
10:33
-
09:55
-
09:43
-
02:23
-
00:44
-
00:28
-
00:13
- 27 февраля 2022
-
23:53
-
23:07
-
18:59
-
13:45
-
11:32