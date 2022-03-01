Чемпионат мира по волейболу в России не состоится

Международная федерация волейбола (FIVB) выпустила заявление, в котором сообщается об отмене проведения чемпионата мира по волейболу в России. Об этом заявил официальный сайт FIVB.

«Администрация FIVB пришла к выводу, что проведение чемпионата мира по волейболу в России невозможно из-за войны на Украине. Было принято решение отстранить Россию от организаторских функций хозяина мирового чемпионата. Место проведения турнира будет выбрано позже», — гласит решение FIVB.

Ранее FIVB заявляла, что не собирается переносить чемпионат мира – 2022 из России в другую страну на фоне конфликта с Украиной.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования планировалось провести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе с целью демилитаризовать Украину.