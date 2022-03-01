Чемпионат мира по волейболу в России не состоится

Международная федерация волейбола (FIVB) выпустила заявление, в котором сообщается об отмене проведения чемпионата мира по волейболу в России. Об этом заявил официальный сайт FIVB.
«Администрация FIVB пришла к выводу, что проведение чемпионата мира по волейболу в России невозможно из-за войны на Украине. Было принято решение отстранить Россию от организаторских функций хозяина мирового чемпионата. Место проведения турнира будет выбрано позже», — гласит решение FIVB.
Ранее FIVB заявляла, что не собирается переносить чемпионат мира – 2022 из России в другую страну на фоне конфликта с Украиной.
Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования планировалось провести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе с целью демилитаризовать Украину.
- 1 марта 2022
-
11:58
-
11:34
-
11:10
-
11:06
-
10:30
-
10:18
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
22:56
-
22:30
-
22:16
-
22:02
-
20:50
-
20:06
-
19:06
-
18:48
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:25
-
17:22
-
17:13
-
15:17
-
11:12
-
10:45
-
10:33
-
09:55
-
09:43
-
02:23
-
00:44
-
00:28
-
00:13
- 27 февраля 2022
-
23:53