Россиянам и белорусам запретили участвовать в международных соревнованиях по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что все российские и белорусские сборные, спортсмены, клубы и официальные лица не смогут участвовать в соревнованиях по этому виду спорта, включая пляжный волейбол и волейбол на снегу.
Решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте FIVB.
Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о недопуске России и Беларуси к международным и континентальным соревнованиям.
Напомним, что чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в России. Соревнования планировалось провести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.
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