Россиянам и белорусам запретили участвовать в международных соревнованиях по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что все российские и белорусские сборные, спортсмены, клубы и официальные лица не смогут участвовать в соревнованиях по этому виду спорта, включая пляжный волейбол и волейбол на снегу.

Решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте FIVB.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о недопуске России и Беларуси к международным и континентальным соревнованиям.

Напомним, что чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в России. Соревнования планировалось провести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.