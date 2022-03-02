Федерация настольного тенниса отстранила российских и белорусских игроков от соревнований

Российские и белорусские игроки временно отстранены от участия в международных турнирах по настольному теннису. Такое решение было принято Международной федерацией настольного тенниса (ITTF).

«На заседании исполнительного комитета ITTF было принято решение следовать рекомендациям исполкома МОК. Таким образом, российские и белорусские игроки и официальные лица не будут приглашены или допущены на соревнования, проводимые под эгидой ITTF вплоть до дальнейшего уведомления. Также не будут отображаться российские или белорусские национальные символы, цвета и флаги», — говорится в официальном сообщении организации.

Также сообщается, что в настоящее время соревнования под эгидой ITTF не запланированы для проведения в России или Беларуси.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.