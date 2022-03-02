ВФВ отреагировала на отстранение российских волейболистов от международных соревнований

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала заявление касаемо отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Ранее соответствующее решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).

«Всероссийская федерация волейбола выражает разочарование и несогласие с принятыми ФИВБ и ЕКВ решениями о переносе международных соревнований из России и отстранении всех российских спортсменов и клубов от участия в официальных соревнованиях, проходящих под эгидой этих организаций.

Данные решения являются прямой дискриминацией по национальному признаку, противоречат регламентирующим документам самих этих организаций и недопустимы в современном спортивном сообществе.

Нам очень жаль, что организации, которые должны оставаться вне политики и объединять спортсменов из разных стран, поддались на провокации и одним решением перечеркнули поддерживаемые десятилетиями добрые отношения с ВФВ.

Данные решения противоречат духу спорта, угрожают целостности мирового волейбола и тормозят его развитие на многие годы вперёд.

ВФВ намерена последовательно отстаивать права российских спортсменов и оставляет за собой право обратиться для этого в различные уполномоченные органы и комиссии», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ВФВ.