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ВФВ отреагировала на отстранение российских волейболистов от международных соревнований

ВФВ отреагировала на отстранение российских волейболистов от международных соревнований
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала заявление касаемо отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Ранее соответствующее решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).

«Всероссийская федерация волейбола выражает разочарование и несогласие с принятыми ФИВБ и ЕКВ решениями о переносе международных соревнований из России и отстранении всех российских спортсменов и клубов от участия в официальных соревнованиях, проходящих под эгидой этих организаций.

Данные решения являются прямой дискриминацией по национальному признаку, противоречат регламентирующим документам самих этих организаций и недопустимы в современном спортивном сообществе.

Нам очень жаль, что организации, которые должны оставаться вне политики и объединять спортсменов из разных стран, поддались на провокации и одним решением перечеркнули поддерживаемые десятилетиями добрые отношения с ВФВ.

Данные решения противоречат духу спорта, угрожают целостности мирового волейбола и тормозят его развитие на многие годы вперёд.

ВФВ намерена последовательно отстаивать права российских спортсменов и оставляет за собой право обратиться для этого в различные уполномоченные органы и комиссии», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ВФВ.

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