Роман Репилов отреагировал на отстранение российских саночников от соревнований

Трёхкратный чемпион мира российский саночник Роман Репилов отреагировал на решение Международной федерации санного спорта отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Сейчас нужно быть аккуратным в высказываниях, дабы не привлекли к призывам и тому подобное, поэтому аккуратно кое к кому обращусь. Мир меняется, люди меняются. Но почему-то эти люди забывают, что ещё недавно называли тебя другом и просили о помощи.
Вчера тебя по-«братски» спрашивали нюансы в тренировках и подготовке саней, покупали почти задаром твои сани, говорили, что ты по-любому победишь немцев, австрийцев, латышей, а сегодня: «Забаньте их всех, они русские, помогите нам их наказать», — и в тот же момент писать в директ, что все мы тут в России негодяи (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).
Товарищи, когда вы переобуваетесь, не забывайте, как называли нас друзьями. Потому что пройдёт время, и всё встанет на свои места. И тогда вам придётся извиняться.
Желаю «Солидарному миру», который придумал, а потом случайно забыл слова «Спорт вне политики», удачи, добра и процветания. Мы вас обязательно отблагодарим, как вернёмся», — написал Репилов в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
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