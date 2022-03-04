Определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Уэльса по снукеру
Поделиться
На Открытом чемпионате Уэльса по снукеру определились все четвертьфинальные пары. В четвертьфиналах матчи будут состоять из девяти фреймов.
Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:
Анда Чжан — Хоссейн Вафаей;
Нил Робертсон — Джадд Трамп;
Рики Уолден — Джо Перри;
Аллистер Картер — Джек Лисовски.
Из всех участников четвертьфиналов самый высокий рейтинг у Трампа. Он в рейтинге сезона находится на третьем месте, уступая лишь Ронни О’Салливану и Марку Селби.
Соревнования проходят в Уэльсе с 28 февраля по 6 марта. Призовой фонд турнира превышает £ 400 000. Победитель соревнований получит £ 60 000.
Комментарии
- 4 марта 2022
-
14:34
-
14:21
-
13:54
-
13:44
-
13:05
-
12:46
-
11:46
-
11:40
-
10:34
-
09:23
-
09:20
-
00:57
- 3 марта 2022
-
22:31
-
19:20
-
19:13
-
16:45
-
15:06
-
14:55
-
02:58
-
00:50
-
00:36
-
00:16
- 2 марта 2022
-
23:39
-
22:47
-
22:33
-
22:23
-
21:43
-
18:51
-
18:01
-
17:38
-
15:45
-
14:36
-
14:23
-
13:42
-
11:31
Партнерский контент