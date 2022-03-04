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Определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Уэльса по снукеру

Определились все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Уэльса по снукеру
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На Открытом чемпионате Уэльса по снукеру определились все четвертьфинальные пары. В четвертьфиналах матчи будут состоять из девяти фреймов.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Анда Чжан — Хоссейн Вафаей;
Нил Робертсон — Джадд Трамп;
Рики Уолден — Джо Перри;
Аллистер Картер — Джек Лисовски.

Из всех участников четвертьфиналов самый высокий рейтинг у Трампа. Он в рейтинге сезона находится на третьем месте, уступая лишь Ронни О’Салливану и Марку Селби.

Соревнования проходят в Уэльсе с 28 февраля по 6 марта. Призовой фонд турнира превышает £ 400 000. Победитель соревнований получит £ 60 000.

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