В Федерации велоспорта России оценили решение Сивакова стать французом из-за Украины

Генеральный директор Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый прокомментировал то, что российский велогонщик Павел Сиваков, родившийся в Италии, отныне будет выступать под французской гоночной лицензией. Ранее гонщик дал понять, что сменил гражданство из-за военной спецоперации России на Украине.

«Это лично его инициатива, он нас в известность не ставил, нас поставили перед фактом. У него французский паспорт, он там вырос», — приводит слова Кучерявого ТАСС.

Напомним, Сиваков говорил, что хотел ускорить процесс с получением гражданства из-за ситуации на Украине.

«Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос в UCI, но, учитывая то, что сейчас происходит на Украине, я хотел ускорить процесс», — говорил спортсмен.