Олимпийский чемпион Илья Захаров рассказал о проекте по прыжкам в воду с яхт олигархов

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров ответил на вопрос, кому принадлежала идея запустить в отдалённой перспективе видеопроект по прыжкам в воду с яхт олигархов уровня Романа Абрамовича.

«Это придумал наш новый президент федерации (Станислав Дружинин. — Прим. «Чемпионата»), и сама идея при всей её неоднозначности показалась мне очень интересной. Смотрите, что происходит в восприятии спорта в мире: человек идёт по улице, ему под ноги попадается пустая банка из-под пива, он по ней бьёт и в этот момент чувствует себя футболистом.

Сейчас невероятно популярны всякие экстремальные затеи типа прыжков с тарзанки или со скал в море, но ведь всё это по своей сути те же самые прыжки в воду, хотя ни у кого подобной ассоциации не возникает. Так почему не привлечь внимание к своему виду спорта, создав привлекательный антураж, картинку? Прыжки с борта яхты — в самый раз. Я сам как-то сделал двойное сальто назад, прыгая с гидроцикла, — даже где-то в «Инстаграме» видео сохранилось», — приводит слова Захарова «RT на русском».