Немов прокомментировал отстранение российских гимнастов от международных соревнованиях

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой FIG.
«Очень плохо. Ничего хорошего из этого не выйдет. Сожалею, что международная федерация гимнастики оказалась в таком положении и поддалась таким настроениям. Как будет дальше, комментировать сейчас не могу. Я разочарован», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее, 26 февраля, FIG разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Спортивные гимнасты успели выступить на этапе Кубка мира в Катаре. Однако сегодня стало известно, что с 7 марта российские и белорусские представители всех видов спорта, входящих в FIG, отстранены до дальнейшего уведомления.
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