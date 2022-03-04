Международная федерация гимнастики отстранила россиян от участия в соревнованиях

Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте FIG.



Это решение, которое касается также всех официальных лиц и арбитров, вступает в силу с 7 марта и действует до дальнейшего уведомления.

FIG назвала своё решение превентивными мерами, направленными на сохранение целостности гимнастики, безопасность и неприкосновенность всех спортсменов, а также на борьбу со всеми формами насилия и спортивной несправедливости.

Первым турниром, который пропустят российские и белорусские спортсмены, станет чемпионат мира по спортивной акробатике, который пройдёт с 10 по 13 марта в Баку.

Ранее, 26 февраля, FIG разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Спортивные гимнасты успели выступить на этапе Кубка мира в Катаре.