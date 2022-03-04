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Всемирная федерация кёрлинга отстранила россиян до конца сезона-2021/2022

Всемирная федерация кёрлинга отстранила россиян до конца сезона-2021/2022
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Всемирная федерация кёрлинга (World Curling) отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на оставшуюся часть сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба организации на своём официальном сайте.

World Curling применила новое правило, позволяющее исключить команду, если её присутствие может нанести ущерб соревнованиям или поставить под угрозу безопасность участников.

Таким образом, сборные России не смогут выступить на чемпионатах мира 2022 года среди мужчин, женщин и смешанных пар, а также на чемпионатах мира среди юниоров, ветеранов и дабл-миксте на колясках.

Решение по следующему сезону будет приниматься после ежегодной Генеральной ассамблеи, где планируется утвердить новое правило.

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