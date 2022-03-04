Хоркина отреагировала на решение FIG отстранить российских гимнастов от соревнований

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой FIG.



«Жалко, что никто не может здраво мыслить в интересах Олимпийского движения, развития и популяризации мировой гимнастики», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее, 26 февраля, FIG разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Спортивные гимнасты успели выступить на этапе Кубка мира в Катаре. Однако сегодня стало известно, что с 7 марта российские и белорусские представители всех видов спорта, входящих в FIG, отстранены до дальнейшего уведомления.